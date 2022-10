La psychologue: «Les jeunes vivent dans un climat d’insécurité permanente»

La crise énergétique va de pair avec une crise socio-économique. « Les jeunes issus des classes moyennes et défavorisées financièrement peuvent vivre dans l’angoisse du lendemain, les factures de l’énergie grevant le budget familial ou leurs maigres revenus d’isolé », estime Evelyne Josse.

Confrontés à l’actualité internationale et à son impact sur le portefeuille de leurs parents, les jeunes se questionnent quant à leur avenir. Pour Evelyne Josse, psychotraumatologue, chargée de cours à l’Université de Lorraine, « ils sont de plus en plus nombreux à souffrir de ce qu’on appelle l’éco-anxiété ».

La crise énergétique que nous vivons actuellement risque-t-elle d’avoir un impact sur la santé mentale des enfants et adolescents ?