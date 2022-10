Les jeunes face à la crise énergétique: «Poutine, il n’a pas géré du tout»

Sur l’heure de midi, les paroles de Rosalia et Lomepal inondent la cour asphaltée de l’Institut Saint-Berthuin de Malonne en province de Namur. Des enceintes diffusent les playlists concoctées par les élèves de secondaire. Une façon de faire perdurer l’été alors que manteaux et écharpes ont fait leur retour depuis quelques semaines. Au fin fond de la cour de récréation, les anciens « 4D » forment une masse compacte. Flambée des prix de l’énergie, problèmes d’approvisionnement, guerre en Ukraine. Ces thématiques font désormais partie des logorrhées adolescentes. « C’est un sujet dont on parle tout le temps à la maison », témoigne Julia (15 ans). « La situation est un peu compliquée. Mon père est indépendant, donc il n’est pas certain d’avoir un salaire tous les jours. Mais je ne suis pas dans le pire des cas. Je m’inquiète davantage pour les autres. Ceux qui, avant la crise, éprouvaient des difficultés à payer leur loyer. »