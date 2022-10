«Les Engagés» clarifient leur ligne à Bruxelles, entre départs et exclusion

L’ambiance chez Les Engagés à Bruxelles ? « Ce n’est pas le Club Med ! » Ce centriste ne pourrait choisir meilleur euphémisme. Après l’annonce, la semaine dernière, du départ de la députée bruxelloise Véronique Lefrancq, suivie par la présidente de la section locale de Ganshoren, c’est l’ex-député et ex-échevin molenbeekois Ahmed El Khannouss qui est, cette fois, exclu par le président Maxime Prévot – lui dit qu’il démissionne –, comme le révélait La Libre ce lundi. Et ce, pour avoir proféré sur les réseaux sociaux que « les Engagés ont tourné le dos aux valeurs humanistes » et, s’agissant de l’abattage rituel, que le « parti choisit la voie du populisme et du non-respect des droits fondamentaux des minorités religieuses ». Ajoutez qu’on nous annonce encore le départ d’une vingtaine d’élus et militants locaux, principalement issus de la diversité, dont deux conseillers communaux molenbeekois déjà.

