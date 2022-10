Guerre en Ukraine: Kiev bombardée dans son cœur et ses infrastructures

Cela pourrait être un cratère comme tant d’autres, qui trouent le sol ukrainien, avec leurs labours d’asphalte, de métal et de gravats. Mais cette fois, ce n’est pas pareil. Le premier missile qui s’est abattu lundi matin sur le centre de Kiev a visé le cœur des Ukrainiens, en s’écrasant à l’angle de la rue Volodymyrska et du boulevard Taras Chevtchenko. Dans l’après-midi, malgré une nouvelle alerte antiaérienne dans le ciel, des passants regardaient, immobiles et éberlués, l’endroit de l’impact, qui a soufflé plusieurs façades aux alentours, arraché les fils électriques et fait voler en éclats la coupole de verre de la Maison des Enseignants.