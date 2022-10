Formule 1: Red Bull a «un peu trop» dépensé…

Pour le moins malmenée à la suite d’un Grand Prix du Japon achevé dans la confusion la plus complète suite à de nouveaux errements constatés dans l’écriture de ses propres règlements – sans parler de l’affaire du camion-grue apparu en piste, dans le déluge, parmi les F1 –, on aurait pu imaginer voir la Fédération internationale de l’automobile (FIA) agir avec classe et fermeté dès le lendemain.

Elle s’était offert elle-même cette opportunité en repoussant à ce lundi la publication de son premier rapport financier lié au respect du budget plafonné des écuries (145 millions de dollars l’an dernier). Eh bien, c’est raté ! Oh, le rapport a certes bien été publié. Et a confirmé… les informations révélées il y a une dizaine de jours par « La Gazzetta dello Sport » et « Auto Motor und Sport » : Red Bull et Aston Martin ont bien été désignés comme les mauvais élèves.