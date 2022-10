Le pire n’est jamais une fatalité

Déluges de bombes russes en Ukraine, punition, vengeance, haines, humiliations, démolitions. Ils sont terribles, les mots de l’actualité, ils nous clouent au sol, nous anéantissent même ici, loin des lignes de front.

Comment tenir bon ? D’autant plus difficile quand la guerre en Ukraine ajoute du malheur et des peurs aux malheurs et aux peurs écologiques, aux malheurs et aux peurs pandémiques. Comment traverser les temps sombres et croire qu’il y aura un après ? En s’appuyant sur ceux et celles qui font du chaos leur terrain de recherche et de combat, en s’inspirant de ces hommes et ces femmes qui refusent d’être paralysés par l’angoisse et travaillent sous les bombes de tous genres, à imaginer la suite et à tisser le futur.