Vers une hausse des températures dans les prochains jours: voici les prévisions météo

Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme, mardi, avec de larges périodes ensoleillées et quelques nuages moyens. Sur l’ouest et sur les crêtes Ardennaises, les nuages cumuliformes seront parfois un peu plus nombreux, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Après une matinée fraîche, les températures remonteront entre 11 et 13ºC en Ardenne, et entre 14 et 16ºC dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est.

Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, les éclaircies alterneront avec des passages nuages de plus en plus nombreux. Les maxima seront proches de 13ºC dans les Hautes-Fagnes et varieront entre 14 et 16ºC dans les autres régions. Le vent sera généralement faible de sud puis de sud-ouest.