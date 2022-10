Michel Preud’homme bientôt de retour dans le monde du football… pour succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables? L’ancien entraîneur du Standard sort du silence

Depuis son départ de la direction du Standard, Michel Preud’homme s’est montré assez discret, et c’est un euphémisme. Après plusieurs expériences souvent couronnées de succès dans le coaching, l’ancien portier des Diables profite d’une retraite bien méritée, partagée entre la Belgique et sa maison de vacances à Tenerife.

Toutefois, cette retraite pourrait n’être que temporaire. En effet, comme le Liégeois l’a expliqué dans une interview croisée avec Guilian, son fils et CEO du Club NXT et du Club YLA (respectivement les U23 et les Dames du Club de Bruges), il ne ferme pas la porte à un retour au bord des terrains de football. « Cette liberté que j’ai maintenant, c’est quelque chose que je n’ai jamais connu auparavant. Pour tout vous dire, je ne pense pas à reprendre du service à l’heure actuelle. Mais est-ce que cela sera toujours le cas ? Il ne faut jamais dire une chose sur laquelle on pourrait revenir un jour. Donc je préfère ne rien dire là-dessus… »