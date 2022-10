Chaos migratoire: le centre d’accueil du Petit-Château n’ouvrira pas ce mardi

Nouveau rebondissement dans la crise de l’accueil qui règne en Belgique depuis plus d’un an. Ce mardi, le personnel de Fedasil ne sera pas en mesure d’ouvrir les portes du Petit-Château aux demandeurs de protection international qui se sont enregistrés un peu plus tôt à l’Office des étrangers. « Nous n’avons plus de places et il y a encore des soucis de sécurité », nous faisait-on savoir. « Il y avait tellement d’hommes isolés qui attendaient dehors que c’était impossible de faire rentrer les bus avec les familles qui s’étaient enregistrés à Pacheco à l’Office des étrangers. »

Selon nos informations, il serait prévu que le personnel de Fedasil se rende directement à Pacheco pour proposer les rares places qu’il reste aux personnes les plus vulnérables, à savoir les mineurs non-accompagnés. Sans garantie de solution.