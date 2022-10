Selon les statistiques après onze journées disputées, voici les deux grands favoris pour remporter la Jupiler Pro League

En effet, dans l’ombre du Great Old, le Racing Genk réalise également un séduisant début de saison. Même si on en parle moins que le matricule 1, les hommes de Wouter Vrancken n’ont perdu que deux petites unités de plus que le leader du championnat belge. Et si l’on se penche sur les statistiques de la compétition de ces dernières, on se rend vite que les deux équipes ont un rythme… de champion !

Et si on remonte plus loin, les statistiques parlent encore plus en faveur des Anversois et des Limbourgeois. Depuis la saison 2009-2010, trois équipes ont pris plus de 28 points en onze rencontres : le Racing Genk en 2010-2011 (29 points), le Club de Bruges en 2017-2018 (30) et encore le Racing Genk en 2018-2019 (29). À chaque fois, ces équipes ont soulevé le trophée à la fin de la saison. Ce qui voudrait donc dire que, à moins d’une grosse perte de régime, l’Antwerp et Genk filent tout droit vers un duel pour le titre en Jupiler Pro League. Dont le premier acte devrait se tenir dans quelques jours (le 23 octobre, plus précisément), avec le déplacement des Limbourgeois au Bosuil…