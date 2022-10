Du changement pour le permis de conduire? «Ça va devenir la norme»

L’essor rapide des véhicules électriques rend l’apprentissage avec une boîte de vitesses manuelle inutile pour les nouveaux conducteurs. C’est pourtant la règle en Belgique, et les titulaires d’un permis de conduire portant le code 78 ne peuvent le faire disparaître qu’en passant un nouvel examen de conduite générale.

Le permis automatique serait la norme

Cela doit changer, estime lundi l’école de conduite VAB, qui propose qu’un permis de conduire standard s’applique toujours aux véhicules automatiques. Un bref cours de conduite suffirait alors à faire disparaître la restriction, au lieu d’un nouvel examen.

« Notre mobilité évolue vers une mobilité plus active et plus exempte d’émissions et il est important de laisser la législation évoluer avec elle », a répondu Gilkinet. « A l’avenir, le permis de conduire pour une voiture automatique deviendra la norme. »