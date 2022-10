Télétravail: puis-je réclamer un dédommagement à mon employeur pour ma facture d’énergie?

Bosser depuis votre domicile aura un impact non négligeable sur votre facture d’énergie durant les prochains mois. Seuls 6 % des salariés perçoivent pourtant une indemnité en cas de « home working ».

Dans sa dernière étude, le SPF Mobilité confirme : 32 % des Belges prestent au moins 4 journées chez eux chaque mois, soit quatre fois plus qu’en 2018. Oui, mais ça, c’était peut-être avant la crise, celle de l’énergie, cette fois. Car cet automne, la donne a changé et bosser à la maison durant les mois les plus froids de l’année laissera une trace sur votre facture énergétique, déjà trop salée.

Justine Pons, de RTL Info répond à la question : « Si je télétravaille, puis-je réclamer de l’argent à mon employeur pour dédommager mon coût de l’énergie ? »