Pénuries de carburant en France: les mouvements de grève se poursuivent dans plusieurs raffineries

Plus tôt ce matin, la Confédération générale du travail (CGT) et Force Ouvrière (FO) avaient déjà annoncé reconduire la grève qui touche les deux raffineries françaises du groupe Esso-ExxonMobil. Et ce, malgré la signature d’un accord majoritaire sur les salaires par d’autres syndicats, qu’elles ont pour leur part rejeté, a indiqué la CGT.

« Le mouvement a été reconduit ce matin à 6h00, parce que ça ne correspond pas aux revendications des salariés grévistes qui demandent du pouvoir d’achat », a indiqué à l’AFP Christophe Aubert, délégué syndical central CGT, selon qui l’amélioration de la proposition formulée par la direction consiste essentiellement en une prime.

À lire aussi Pénurie de carburant en France: des files impressionnantes et des stations vides (photos et vidéo)

Si la CFDT et la CFE-CGC sont majoritaires au sein du groupe, FO et la CGT, à l’origine du mouvement de grève, représentent plus de 50 % des personnels de la raffinerie de Fos-sur-Mer, alors qu’à celle de Notre-Dame-de-Gravenchon, la situation est « très équilibrée entre les quatre organisations syndicales », CFDT CFE-CGC représentant d’un côté un peu plus de 50 % et le reste étant partagé entre CGT et FO, selon M. Aubert.

« Il y a bien un accord valide par la signature de deux organisations syndicales (CFDT et CFE-CGC) », mais « ça ne change rien sur la position des salariés grévistes puisqu’on est toujours sur la même proposition que celle du 20 septembre, à l’exception de l’octroi d’une prime de 750 euros supplémentaire, appelée prime de mobilité durable », a-t-il détaillé.

La direction indique, dans un communiqué, avoir octroyé une « enveloppe salariale de 6,5 % en 2023 accompagnée d’une prime de partage de la valeur de 3.000 euros », et, « pour faire face à l’augmentation du prix des carburants », une « aide ponctuelle à la mobilité et aux transports pour 2023 ».

Ces 6,5 % comprennent, selon la CGT, des primes d’ancienneté et de promotion. Le syndicat réclame 7,5 % d’augmentation sur le salaire de base hors promotion et hors ancienneté, alors que « ceux qui n’auront pas de promotion, pas d’ancienneté, n’auront réellement que 5,5 % d’augmentation sur leurs salaires ».