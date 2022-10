Guerre en Ukraine: l’ONU évoque des crimes de guerre suite aux bombardements Cette annonce intervient après les attaques de lundi dans plusieurs villes ukrainiennes et alors que des infrastructures énergétiques ont été touchées dans l’ouest du pays.

La ville de Lviv est touchée par les attaques du Kremlin de ce début de semaine. Mardi, des infrastructures énergétiques y ont été touchées, a affirmé le gouverneur de la région de Lviv. - Reuters.

Par AFP Publié le 11/10/2022 à 12:12 Temps de lecture: 3 min

Ce mardi, l’ONU a affirmé que les bombardements russes de plusieurs villes en Ukraine de lundi « pourraient avoir violé » le droit de la guerre et représenter des crimes de guerre si les cibles civiles « ont été visées intentionnellement ».

« Nous demandons à la Russie de se refréner devant toute escalade » de la violence, a déclaré la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme Ravina Shamdasani, lors d’un briefing de l’ONU à Genève. Elle s’est particulièrement inquiétée des cibles visées – des objectifs civils – ainsi que de l’heure de grande affluence choisie pour bombarder les objectifs en Ukraine.

« Cibler des attaques directement contre des civils et des infrastructures civiles – c’est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires – est un crime de guerre », a souligné Mme Shamdasani.

De nouvelles attaques

Des infrastructures énergétiques ont été touchées mardi par de nouvelles frappes dans l’ouest de l’Ukraine, a indiqué Maksym Kozytski, gouverneur de la région de Lviv.

Selon lui, il y a eu « trois explosions sur deux sites d’infrastructure de la région », tandis que le maire de la capitale régionale éponyme, Andriy Sadovy a fait état d’une « frappe de missile sur une infrastructure critique » qui a laissé 30 % de la ville sans électricité.

Après les attaques de lundi, dont le dernier bilan fait état de 19 morts et 105 blessés, la Russie bombarde donc à nouveau l’Ukraine avec des roquettes et des drones de combat. Ce matin, des attaques de missiles russes avaient été signalées dans la ville de Zaporijia, dans le sud de l’Ukraine. Des sources officielles ont ensuite indiqué qu’il y avait également eu des explosions près de Kiev et dans la région de Khmelnitski.

Les tirs anti-aériens sont entrés en action, et la population a été priée de se réfugier dans des abris et des bunkers. Des alarmes aériennes se sont déclenchées dans de nombreux endroits en Ukraine.

Des blogueurs militaires russes proches du Kremlin ont confirmé le nouveau bombardement de l’Ukraine par des missiles. Selon les médias ukrainiens, 20 roquettes ont frappé mardi matin. Lundi, il y en avait plus de 80, dont beaucoup ont été interceptés par les défenses anti-aériennes.

Réunion du G7

C’est dans ce cadre que les puissances du G7 se réunissent en urgence ce mardi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer à la réunion virtuelle à partir de 12h00 GMT, a indiqué Berlin. Selon Londres, Liz Truss, à la tête du gouvernement depuis un mois, devrait déclarer que « personne ne souhaite la paix plus que l’Ukraine. Et pour notre part, nous ne devons pas faiblir d’un iota dans notre détermination à l’aider à gagner ».