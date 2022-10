Exclusion d’Adem Zorgane face au Standard: le Sporting de Charleroi n’accepte pas les trois matches, dont deux effectifs, proposés par le Parquet de l’Union belge

Exclu face au Standard, Adem Zorgane s’était vu proposer une suspension de trois matches, dont deux effectifs. Le Sporting de Charleroi a refusé cette proposition et ira se défendre devant le Comité disciplinaire pour le Football professionnel.

Adem Zorgane avait été exclu à la 67e minute du choc wallon ce dimanche entre le Sporting de Charleroi et le Standard suite à un tacle sur Nicolas Raskin.

Ce lundi, le Parquet de l’Union belge avait proposé une suspension de trois matches, dont deux effectifs, et une amende de 2500 euros suite à cette exclusion. Après concertation avec le staff et le joueur, le Sporting a décidé de ne pas accepter cette proposition et ira donc se défendre devant le Comité disciplinaire pour le Football professionnel, ce mardi.