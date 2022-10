Les trente ans d’Aka Moon au Festival des Libertés: «C’est trente ans de rêves»

Le Festival des libertés, c’est celui qui décrypte les solidarités, par le théâtre, le cinéma, le dialogue, la musique. Et qui se pose des questions. Style : de qui sommes-nous solidaires ? toute solidarité est-elle souhaitable ? faut-il déchaîner les liens ? Ou, au contraire, n’est-ce pas le sentiment de solidarité qui construit un avenir commun ? Avec sa musique, son ouverture aux musiques d’ailleurs et aux cultures différentes, son questionnement sur le monde extérieur et ce qui fait l’humain, Aka Moon est le groupe idéal pour s’intégrer dans ce festival. Sa présence y est donc naturelle. Et, de plus, le groupe belge y célèbre ses trente ans. Une belle occasion de rencontrer Fabrizio Cassol (saxophone alto) dans un café bruxellois. Sans ses complices Stéphane Galland (batterie) et Michel Hatzigeorgiou (basse), mais leur esprit planait autour de nous.