Mansfield.TYA: «L’underground, ça ne veut plus dire grand-chose»

Et la scène alternative française, dans tout ça – ce terreau de culture radicale, décalée, revendicatrice et représentant la marge –, qu’est-elle devenue ? Depuis la fin de Bérurier Noir et la variétisation du hip-hop, elle semblait morte et enterrée. Mais un nom revient sur toutes les lèvres qui, depuis vingt ans déjà, travaille dans l’ombre pour reprendre le flambeau : Rebeka Warrior, alias Julia Lanoë. Figure de l’electroclash dans les années 2000 avec le duo déjanté Sexy Sushi, elle a récemment accompagné Vitalic dans l’aventure Kompromat, projet electro en allemand dans le texte. En parallèle, elle mène depuis 2002 à la destinée de Mansfield.TYA avec la violoniste Carla Pallone. Un duo féminin, pop et baroque qui a malheureusement décidé de s’arrêter après un magnifique dernier album ( Monument Ordinaire