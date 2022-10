«C’est un crétin», «J’applaudirais s’il se faisait vraiment tacler»: Marco Van Basten dézingue une star du PSG

Vainqueur du Ballon d’Or à trois reprises, Marco Van Basten n’est visiblement pas un grand fan de l’équipe actuelle du Paris Saint-Germain. Et il ne se prive pas pour le dire…

Actif dans les années 80 et 90 à l’Ajax Amsterdam et à l’AC Milan, Marco Van Basten a écrit l’Histoire du football. Après avoir entraîné plusieurs équipes, dont la sélection néerlandaise pendant quatre ans, l’ancien attaquant est aujourd’hui reconverti en consultant sportif pour la chaîne Ziggo Sport. Dans ce nouveau rôle, le triple Ballon d’Or a régulièrement l’occasion de donner son avis sur les acteurs actuels du football mondial.

Et, visiblement, le Batave ne porte pas le Paris Saint-Germain dans son cœur. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre lors de son analyse de la rencontre face au Stade de Reims, qui s’est soldée sur un score vierge et qui a été marquée par une attitude déplorable des joueurs franciliens, avec Neymar en tête. Ce que Marco Van Basten n’a pas manqué de souligner en direct à la télévision néerlandaise. « Je trouve leur comportement énervant, en particulier celui de Neymar. Il est l’initiateur de ce mauvais comportement, ce qui pousse certains de ses coéquipiers à faire pareil. Il a vraiment un mauvais rôle. C’est un bon joueur, mais il s’occupe de tout sauf du football. Il cherche constamment, c’est vraiment un crétin. Il est constamment en train de jouer avec ses adversaires et avec l’arbitre, il n’arrête pas de parler avec ce dernier. Honnêtement, j’applaudirais s’il se faisait vraiment tacler, car c’est quelqu’un de mauvais. »