D’après une étude, voici comment la Belgique peut devenir neutre climatiquement d’ici 2050 Energyville, un centre de recherche réunissant notamment les universités de Louvain (KU Leuven) et de Hasselt et d’importants instituts de recherche du nord du pays, a analysé un certain nombre de scénarios au cours des derniers mois en vue d’assurer la neutralité climatique de la Belgique d’ici 2050.

Belga.

Par Belga Publié le 11/10/2022 à 13:49 Temps de lecture: 3 min

La combinaison de nouveaux petits réacteurs nucléaires et d’une augmentation de l’énergie éolienne en mer est l’option la moins coûteuse pour rendre la Belgique neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 sans, dans le même temps, réduire la voilure de l’industrie en Belgique. C’est ce que révèle une étude d’EnergyVille commandée par Febeliec, la fédération des grands consommateurs industriels d’énergie en Belgique. Energyville, un centre de recherche réunissant notamment les universités de Louvain (KU Leuven) et de Hasselt et d’importants instituts de recherche du nord du pays, a analysé un certain nombre de scénarios au cours des derniers mois en vue d’assurer la neutralité climatique de la Belgique d’ici 2050. L’objectif était d’examiner le système énergétique dans sa totalité (industrie, bâtiments, transport, électricité, agriculture) et d’identifier, en respectant la neutralité technologique, les meilleurs scénarios pour réaliser les objectifs climatiques 2050 au moindre coût tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement. Une des hypothèses fondamentales de l’étude est que l’output industriel entre aujourd’hui et 2050 ne changera pas, souligne Febeliec.

La fédération espère à présent que le gouvernement utilisera cette étude lors de ses futurs choix énergétiques, en gardant « toutes les options technologiques » ouvertes et en faisant le « choix le plus économique ». Le message qui en ressort, selon Febeliec, est que la nouvelle capacité nucléaire ferait baisser fortement le coût moyen de l’énergie en 2050. C’est ce que montrent aussi les tableaux d’EnergyVille : dans le scénario avec capacité nucléaire, parallèlement à des investissements supplémentaires dans le solaire et l’éolien, le coût moyen s’élèverait à 56,49 euros par MWh. Dans les deux cas de figure sans énergie nucléaire, il serait par contre de 84,49 euros ou de 108,15 euros. Le scénario le moins cher, celui de l’électrification, prévoit près de 6 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires d’ici 2050, soit davantage que ce qui est actuellement disponible à Doel et Tihange. Il inclut également l’accès à 16 gigawatts supplémentaires d’énergie éolienne en mer. Dans les cas de figure plus coûteux, sans énergie nucléaire, les molécules vertes, entre autres, joueraient un rôle plus important et il faudrait importer davantage d’énergie.