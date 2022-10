Un grand oui pour de grands noms chez Cornette de Saint-Cyr

Un Dubuffet, deux Warhol, trois Broodthaers : un inventaire à la Prévert pour la vente d’art belge et contemporain à Bruxelles ce dimanche 16 octobre.

Cornette de Saint-Cyr. Vente d’art belge et contemporain. Dimanche 16 octobre à 14h30 au 89 chaussée de Charleroi, 1180 Bruxelles. Exposition les 13 et 14 (de 11 à 17h30, le 15 (de 11 à 18h) et le 16 octobre (de 10 à 12h). www.cornettedesaintcyr.be/

En avoir une, déjà, on serait très content, mais trois ! Elles sont en super-état, toutes authentifiées. C’est rarissime. » Ce qui réjouit autant Wilfrid Vacher, commandant de bord du vaisseau Cornette de Saint-Cyr, ce sont les trois plaques de Marcel Broodthaers (1924-1976) qu’il mettra en vente ce dimanche 16 octobre.