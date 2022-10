Faites confiance à Cali

Cali poursuit son spectacle Ne faites jamais confiance à un cowboy le 20/10 à l’Acte 3 de Braine-l’Alleud, 21/10 au CC de Verviers et le 16/12 au CC de Mouscron.

Cali n’arrête pas. Il tourne, avec son groupe ou seul, tel un cow-boy abandonné. Il écrit, compose et enregistre près de chez lui à Rivesaltes, le studio de son fidèle Julien Lebart, de quoi remplir un double album. D’où le titre Ces jours qu’on a presque oubliés Vol.1, annonçant une suite pour très bientôt. « Je ne voulais pas sortir un double album », nous a-t-il avoué. « C’est un peu compliqué de nos jours sur le marché du disque, quand je vois la manière dont les gens consomment la musique. On passe beaucoup de temps sur un album et puis tout dépend d’une seule chanson bien souvent. »