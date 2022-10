«Autophagies»: La couleur des aliments

Sous-titrée « Histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat », la pièce d’Eva Doumbia épluche et cuisine la dimension politique des aliments. Au 140.

Autophagies. Les 14 et 15/10 au 140, Bruxelles. www.140.be

Je mange donc je suis. Il y a belle lurette que le contenu de nos assiettes fait l’objet de dissections éthiques, géopolitiques, climatiques, etc. Il était donc prévisible que les consciences digèrent les implications de ce que nous mangeons sur les scènes également. Avec Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat), Eva Doumbia y va elle aussi de son coup de fourchette tranchant dans cette croûte épaisse qui recouvre et cache les dessous peu reluisants de nos choix culinaires.