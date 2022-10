«L’origine du mal» Fresque familiale haute en couleurs

De Sébastien Marnier, avec Laure Calamy, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, 125 mn.

« La famille, c’est comme un poison que l’on a dans le sang. » Dans une luxueuse villa en bord de mer, Stéphane (Laure Calamy), une jeune femme modeste retrouve enfin ses origines… et une famille étrange. Serge d’abord, un père inconnu et très riche (Jacques Weber), mais aussi son épouse fantasque (Dominique Blanc), sa fille, une femme d’affaires ambitieuse (Doria Tillier) ainsi qu’une ado qui ne rêve que de s’enfuir (Céleste Brunnquell) et une servante insaisissable (Véronique Ruggia). Un univers où Stéphane tente de retrouver sa place… mais une famille gouvernée par le secret, où quelqu’un ment.