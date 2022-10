Sébastien Marnier à propos de «L’origine du mal»: «Le cinéma de genre n’est plus un gros mot»

un thriller familial explorant la sororité, le mensonge et la perversion. Et puise notamment dans l’univers de cinéastes comme Claude Chabrol ou Brian De Palma.

Romancier (Mimi, Une vie de petits fours, Qu4tre), scénariste et réalisateur, le Français Sébastien Marnier a fait ses débuts au cinéma en 2016 avec Irréprochable, un premier long-métrage entre drame et thriller, se jouant des apparences, où Marina Foïs (qui fut nommée aux César) incarnait un personnage ambigu, provoquant à la fois empathie et répulsion.

Un univers riche qu’il a continué à explorer dans L’heure de sortie (avec Laurent Lafitte en 2019) et aujourd’hui dans L’origine du mal, présenté à Venise en septembre. Une vraie proposition de cinéma et une fresque familiale qu’on croirait au départ presque banale, mais qui se révèle ensuite bien plus complexe, nourrie par un univers explorant la perversion, le mensonge mais aussi la sororité. Un film de genre qui puise notamment dans l’univers de Claude Chabrol.