Le bien à la loupe, à Bruxelles: un appartement 3 chambres pour 690.000 euros (photos)

Cet appartement ixellois est idéalement situé à proximité de l’avenue Louise, de la chaussée de Waterloo et du Bois de la Cambre. Il permet ainsi un accès direct et rapide à de nombreuses facilités. Construit en 2007, il est équipé de techniques récentes, est dans un bon état général et offre des performances énergétiques intéressantes (PEB B-). On y trouve trois chambres, deux salles d’eau, un vaste séjour ou encore une terrasse de 12m2. A part d’éventuelles petites modernisations, il n’y a pas de travaux à prévoir.

Situation

L’appartement est situé à Ixelles, dans une avenue principalement résidentielle qui relie l’avenue Louise à la chaussée de Waterloo. Le quartier est donc desservi par de nombreuses facilités accessibles à pied, à commencer par des arrêts de bus et de tram à quelques dizaines de mètres de l’immeuble. On trouve aussi à proximité plusieurs écoles, commerces, services, etc., joignables en quelques minutes de marche, et il en va de même pour l’accès au Bois de la Cambre. Les pièces et la terrasse à l’arrière de l’appartement disposent d’ailleurs d’une vue boisée.

2

Etat général

L’appartement et l’immeuble qui l’héberge ont été construits en 2007 et sont dans un bon état général. Le bâtiment est équipé d’ascenseurs pour les personnes mais aussi pour les voitures, afin d’accéder au garage en sous-sol. L’appartement, pour sa part, dispose d’une chaudière individuelle au gaz, d’un système électrique conforme et d’une PEB de B-. Il est aussi pourvu d’une porte d’entrée blindée, d’un système d’alarme et d’un parlophone. Le bien est soigné et habitable immédiatement, mais quelques modernisations restent toutefois possibles au niveau des salles d’eau ou de la cuisine (déjà super-équipée). Enfin, il est à noter que l’appartement possède quelques finitions de qualité comme de la pierre naturelle, des parquets ou encore des armoires encastrées dans certaines chambres.

3

Disposition

C’est au quatrième étage (sur 5) qu’est implanté l’appartement, une situation qui lui apporte davantage de calme et de luminosité. Une fois passé le hall d’entrée avec WC, on retrouve un vaste séjour de 45 m2 avec des baies vitrées ouvertes sur la terrasse. Ce living communique avec la cuisine équipée, qui dispose elle aussi d’un accès à la terrasse donnant sur l’arrière de l’immeuble. Un hall de nuit dessert deux chambres de 14 et 15 m2, une salle de bain et une suite parentale avec dressing, chambre et salle d’eau. L’appartement inclut aussi une buanderie, en plus d’une cave et de deux emplacements de parking privatifs en sous-sol.

4

Prix

L’appartement est affiché à la vente à 690.000 euros. Ce prix comprend les deux emplacements de parking et il faut compter environ 250 euros mensuels pour les charges communes et l’eau.

Surface habitable : 160 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse

Etat : habitable

PEB : B-

Garage : oui (2 emplacements inclus)