Elsa Zylberstein à propos de Simone Veil: «Cette femme s’est sortie de l’enfer pour choisir la lumière»

Elsa Zylberstein s’est battue pendant dix ans pour qu’un film sur Simone Veil existe. Elle s’est investie corps et âme et incarne cette femme hors du commun dans un biopic signé Olivier Dahan.

Dans la vie, Elsa Zylberstein est élégance, avec un glamour venant d’ailleurs. Quand elle joue, par contre, elle ose tout. Comme on l’a vu durant le confinement avec ses « mytho » sur Instagram. Pour devenir Simone Veil de 36 à 89 ans, elle a tout arrêté pendant un an. Elle a pris neuf kilos, a étudié les nuances de son phrasé et sa démarche, est allée à Auschwitz avec Ginette Kolinka. Parce qu’elle est une perfectionniste et parce qu’incarner cette femme hors du commun s’impose comme le rôle de sa vie.

Pourquoi ce projet vous tenait-il à cœur ? Est-ce lié à votre histoire familiale, juive du côté de votre père et victime du nazisme ?