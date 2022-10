Sauvé par des soldats russes et des médecins ukrainiens, un journaliste italien témoigne

Dans la chambre à coucher de son appartement milanais, Mattia Sorbi garde, toujours exposés à son regard, les pantalons qu’il portait le jour de l’explosion. Ils sont tachés de sang et visiblement perforés par les fragments de la mine sur laquelle son véhicule a sauté, il y a un mois, dans le sud de l’Ukraine. Un territoire entre les villes de Kherson et de Mykolaev, bouleversé par les affrontements entre les troupes de Kiev et les soldats russes que ce journaliste italien, travaillant pour le quotidien La Repubblica, la chaîne de télévision publique Rai et Radio 24, voulait raconter dans ses dépêches du front.

« Ce vêtement me rappelle que j’ai bravé la mort, que j’ai eu de la chance, et que je ne veux plus répéter l’expérience… », avoue Mattia, avec un soupçon de pudeur.