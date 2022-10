La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions est toute proche: un partage à l’Atlético Madrid suffit au bonheur du Club de Bruges

Le Club Bruges est sur le point d’écrire l’une des plus belles pages de son existence. Ou, du moins, de son histoire moderne. En déplacement à Madrid pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la C1, les Blauw en Zwart savent qu’ils sont à deux doigts de valider leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Concrètement, une quatrième victoire consécutive fera le bonheur total des Brugeois. Mieux, en cas de partage à 1.700 kilomètres de là entre Leverkusen et Porto, les joueurs de Carl Hoefkens seraient même déjà assurés de terminer à la première place. Et, donc, d’être têtes de série au prochain tour. Si l’Atlético et Bruges se quittent dos à dos, le billet sera également composté, quel que soit le résultat de l’autre rencontre. Même un partage. Car si le Club perd ses deux derniers matches et que Leverkusen et Porto les remportent, ils seraient alors tous les trois à dix unités. Mais les Blauw en Zwart garderaient quand même la main, par rapport au club allemand, aux confrontations directes mutuelles (Porto 7 points, Bruges 6, Leverkusen 4).

Soutenus par près de 2.000 supporters dans la capitale espagnole, les Gazelles joueront donc crânement leur chance. Conscient de cette belle et grande opportunité, Brandon Mechele s’avançait serein sur le tarmac de l’aéroport d’Ostende, juste avant de prendre la direction de Madrid. « Je pense que ce serait dangereux d’aller jouer là-bas pour un point. Nous avons un plan pour ramener la victoire. Nous avons des qualités, nous l’avons montré la semaine dernière lors du match aller contre l’Atlético », pose le taulier de la défense brugeoise.