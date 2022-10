Le gouvernement va modifier le prix des aliments

Alexander De Croo s’est exprimé ce mardi à la Chambre, à la suite d’un accord portant sur le budget fédéral.

« Notre santé ne dépend pas seulement de soins abordables et accessibles. Un mode de vie sain est tout aussi important. Quatre décès sur dix dans notre pays peuvent être attribués à un mode de vie malsain. C’est pourquoi nous préparons également un shift santé : nous rendons les aliments sains moins chers et les produits malsains plus chers. »