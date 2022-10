«Samouraï Academy»: Kung-fu lambda

De Rob Minkoff, Mark Koetsier et Chris Bailey, avec (les voix en v.o. de) Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, Mel Brooks.

Parce qu’il était la tête de Turc de ses congénères, Hank le chien rêvait de devenir un samouraï. Mais ça tombe bien : dans la contrée où il vient d’arriver, tel un immigré clandestin puisque c’est chez les chats et que les chiens y sont interdits, Ika Chu, un dignitaire local, l’installe pourtant à ce poste dans le village de Kakamucho. Son plan est machiavélique : il sait que Hank n’a aucune capacité, il ne pourra donc jamais défendre ses concitoyens, et le village sera dès lors d’autant plus facile à faire disparaître de la carte. Ben oui, Kakamucho lui gâche la vue sur le paysage…