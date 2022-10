«Sœurs de combat»: Bien avant Greta, une incroyable pionnière, Julia Butterfly Hill

De Henri de Gerlache, 60 mn.

Quatre ans à peine que Greta Thunberg est entrée dans nos vies. A l’époque, la petite Suédoise incarnait l’angoisse d’une génération émergente, indignée de constater que la société des parents assistait, dans une indifférence relative, à la chronique d’une mort – planétaire – annoncée.

Quatre ans à peine, et Greta, qui fêtera ses 20 ans en janvier prochain, est aujourd’hui considérée comme une « vieille » icône. Derrière elle, on découvre d’autres voix, et d’autres sœurs de combat – bien plus que de frères, les hommes étant étrangement en retrait dans le combat contre le réchauffement climatique.