Carburants: le gouvernement français veut procéder à des réquisitions du personnel

« Le dialogue social, c’est avancer, dès lors qu’une majorité s’est dégagée. Ce ne sont pas des accords a minima. Les annonces de la direction sont significatives. Dès lors, j’ai demandé aux préfets d’engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise », a déclaré Mme Borne, au lendemain d’une réunion d’urgence à Matignon.

À lire aussi Pourquoi y a-t-il des pénuries de carburants dans le nord de la France?

Plusieurs ministres avaient brandi la menace de recourir à cette mesure ultime tout au long de la matinée, comme le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire : « Soit les négociations démarrent et aboutissent vite et les dépôts de carburants sont rouverts rapidement, soit nous utiliserons les autres moyens qui sont mis à notre disposition, y compris les réquisitions », avait-il prévenu, en marge d’un point de presse au siège de RTE.

« On ira devant les tribunaux »

En cas de réquisition, « on ira devant les tribunaux pour les faire annuler », a prévenu M. Sellini, tandis que la CGT d’Esso-ExxonMobil a dénoncé « une remise en cause du droit de grève ».

« Nous ne sommes pas là pour bloquer la vie de tous les Français mais pour revendiquer des conditions de vie dignes », a déclaré Lionel Arbiol porte-parole de la CGT Esso.

M. Véran a estimé sur RTL que retrouver « un fonctionnement normal » dans les régions les plus touchées allait « prendre quelques jours », promettant que « ce sera le cas dans les 15 jours », avant les congés de la Toussaint.

Il a par ailleurs jugé anormal que certaines stations aient fait bondir « les prix de l’essence à la pompe ».