Rosa: «Je ne sais pas toujours quoi répondre quand on me demande combien d’enfants j’ai»

C’était il y a 17 ans, mais l’émotion dans la voix trahit encore l’épreuve que ce fut. « J’ai perdu Antoine alors que j’étais à 8 mois de grossesse », confie pudiquement Rosa Trotta. « J’ai appris qu’il était atteint d’une très grave malformation lorsque je suis allée faire une échographie morphologique. Tout est allé très vite et je me souviens avoir complètement perdu pied. Alors que j’étais partie pour un simple contrôle, j’ai dû rester à l’hôpital qui, heureusement, s’est chargé de tout l’aspect pratique comme les coups de fil à la famille ou au travail. Je n’ai pas mangé ni parlé durant 48 h, j’étais dans un état de sidération totale et l’équipe m’a littéralement portée à ce moment-là. »