Joëlle Scoriels pour l’émission «Dans la bulle»: «Ça fait du bien de revoir ses classiques»

Il y a dans le concept quelques réminiscences de En aparté, l’émission animée par Pascale Clark sur Canal+ de 2001 à 2007, où l’interviewé n’était pas en contact direct avec l’animatrice, dont les questions étaient posées en « voix off ». Avec Dans la bulle, la RTBF remet au goût du jour l’idée de l’interview à distance, avec un invité placé dans un dôme futuriste, face à lui-même, et soumis pendant la durée de l’émission aux questions de Joëlle Scoriels et à des stimuli sensoriels. Avec l’idée que ceux-ci permettent de faire remonter des souvenirs et des émotions à la surface. C’est l’humoriste Virginie Hocq qui inaugure ce nouveau rendez-vous porté par Joëlle Scoriels