Baptême de l’art: une expo à voir avec les grands-parents

Il y a tout juste un an, elle recevait le prix Rossel du roman de bande dessinée pour son premier album Ne m’oublie pas, sorti aux éditions du Lombard. Elle y racontait comment la jeune Clémence décide un jour d’enlever sa grand-mère qui souffre de la maladie d’Alzheimer et semble très malheureuse dans sa maison de retraite.

Elles fuguent, à deux, vers une hypothétique maison d’enfance, au fil d’un bouleversant récit sur les adieux, la fin de vie, mais aussi la quête de soi et le passage à l’âge adulte. Alix Garin, 25 ans, a le ton juste, une énergie de bombe à neutrons et une quantité de belles planches originales et autres travaux qu’elle a décidé de montrer au public.