Marc Sergeant: «Philippe Gilbert a les capacités de diriger une équipe comme Lotto»

Marc, vous vous souvenez de votre première rencontre avec Philippe ?

J’étais coach national des juniors et j’étais allé voir une course en Ardenne, je ne me souviens plus précisément laquelle. Avant l’épreuve des juniors, il y avait une course pour débutants et Phil s’était imposé. Il s’est dirigé vers moi pour se présenter, en flamand : « Ik ben Philippe Gilbert. » Et il a ajouté qu’il espérait me revoir bientôt dans une sélection ! Il avait donc déjà un sacré culot, une personnalité. J’ai distingué quelqu’un de fier de son pays, ce qui explique qu’il a toujours voulu s’investir dans la gestion des langues, du néerlandais en particulier. En intégrant l’équipe de Dirk De Wolf, il a évidemment progressé en flamand.

Puis il a choisi une équipe française pour ses débuts !

Je n’ai jamais compris pourquoi les formations belges n’avaient pas sauté sur l’occasion. En revanche, je peux en parler, nous avons largement profité avec Lotto de son brillant apprentissage à la FDJ. Je sais que Marc Madiot a été très important pour lui et, à bien y réfléchir, ce fut pour Phil la meilleure école.

Qu’est-ce qui vous la plus impressionné la première fois ?

Il avait déjà son style, sa « giclette », une bonne lecture de la course. Tu sais tout de suite que le gars va réussir car l’intelligence, en cyclisme, c’est inné ou non, cela ne s’apprend pas. Je peux vous citer une ribambelle de coureurs qui avaient du talent mais pas la tête pour l’accompagner.