Eglise catholique: «On ne change pas une institution millénaire»

Documentée et déjantée, la bande dessinée « L’incroyable histoire de l’Eglise » synthétise la grande histoire politique du christianisme, soit vingt siècles de pouvoir, d’idéologies et de conflits.

M atrix, Star Wars, Indiana Jones, Desproges, Coluche, le métal et le punk. Toutes ces références de la culture populaire sont mobilisées pour raconter avec humour grinçant et détails l’histoire contrastée de l’Eglise et du pape, des grands mouvements nés en son sein. « L’incroyable histoire de l’Eglise », publié aux éditions Les Arènes, ce sont plus de 500 pages de bande dessinée pour résumer deux mille ans d’histoire. Vingt siècles de dualité permanente entre préceptes et politiques racontés sous forme ludique dans une épopée haute en couleur, sous la plume du sociologue des religions Olivier Bobineau, qui répond à nos questions, et des coups de crayon du dessinateur Pascal Magnat.

On découvre que l’histoire de l’Eglise a toujours été traversée de crises…