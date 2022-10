«Le petit Nicolas», «L’origine du mal», «Simone»...: les 5 sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Le petit Nicolas ****

Le magnifique trait de Sempé jugé inanimable prend vie sous nos yeux et c’est un enchantement. Anne Goscinny qui est à l’origine du projet et en est la coscénariste a veillé à la justesse des moindres détails, à la pertinence des moindres dialogues et c’est une réussite saluée au Festival d’Annecy, avec le Cristal du meilleur film d’animation. Tout à coup, nous voici dans l’univers de Sempé et Goscinny, dans leur intimité créatrice. Et on s’y glisse sur la pointe des pieds, presque timides devant cette épatante opportunité, ayant peur de rompre la magie.