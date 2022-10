L’option nucléaire n’est pas écartée pour éviter les pénuries d’électricité

Toutes les options sont ouvertes pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Pour le MR, la prolongation de plus de deux réacteurs est désormais possible. Du côté écologiste, on freine des quatre fers.

En marge des négociations budgétaires, la question de la sécurité d’approvisionnement électrique du pays est revenue – brièvement, nous revient-il – sur la table du gouvernement. En cause : les indisponibilités du parc nucléaire français – la moitié des réacteurs y est toujours à l’arrêt –, le fait que l’Allemagne aura probablement du mal à exporter du courant cet hiver et, plus généralement, le contexte de crise énergétique déclenché par la guerre en Ukraine. Dans ces conditions, le Premier ministre, Alexander De Croo (OpenVLD), et la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), ont été chargés d’élaborer, en concertation avec le gestionnaire du réseau haute tension (Elia), le régulateur fédéral (Creg), les opérateurs de marché et l’Agence de contrôle nucléaire (AFCN), « toutes les options supplémentaires (entre autres renouvelables, flexibilité, nucléaire et fossile) pour renforcer – si nécessaire – la sécurité d’approvisionnement de notre pays jusqu’en 2030 ».