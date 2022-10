«Service minimum», «Totalement irresponsable»: l’opposition réagit au budget du gouvernement fédéral

Les nationalistes de la N-VA, d’abord. Le chef du parti, Bart De Wever estime ainsi que le gouvernement fédéral a créé un « non-budget » qui ne s’attaque pas aux problèmes structurels. « Complètement irresponsable », a-t-il réagi.

De son côté, le chef de fraction à la Chambre, Peter de Roover, a parlé de « leader blasé d’un gouvernement blasé » et a surtout expliqué regretter des mesures d’activation pour atteindre un taux d’emploi de 80 %. Précisons que pendant son discours, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’un marché du travail fort et de remplir des postes vacants.

L’opposition francophone, de son côté, a regretté l’absence de mesures suffisamment fortes pour permettre aux ménages et entreprises de faire face à l’explosion des factures d’énergie. Le gouvernement se contente de prolonger les mesures existantes, a-t-elle souligné.

« Il n’y a toujours pas de vrai plafonnement des factures »

« C’est une déception. Alors qu’il fallait bloquer les prix de l’énergie, on a des chèques divers qui ne vont pas résoudre les problèmes. C’est bien que l’on reconnaisse enfin, comme nous le demandions, la logique des surprofits, mais ce qui est mis en œuvre est insuffisant. On ne va pas vraiment toucher les gagnants de cette crise : les multinationales de l’énergie », a expliqué le président du PTB, Raoul Hedebouw.

Le parti marxiste pointe aussi du doigt des économies dans les soins de santé, par une réduction de la norme de croissance, la défiscalisation d’une partie de l’indexation qui va, dit-il, réduire les recettes de la sécurité sociale, de trop faibles mesures fiscales touchant « le grand capital » et de trop maigres avancées sociales.

« Il n’y a toujours pas de vrai plafonnement des factures d’énergie. Cela crée des drames et alimente l’inflation », a fait remarquer la cheffe de groupe des Engagés, Catherine Fonck, qui a aussi épinglé des économies dans les soins de santé alors que la crise du covid a durement exposé les soignants et dans des mesures bénéficiant aux familles comme les crédits-temps. Les centristes déplorent également l’absence de grande réforme fiscale et du marché du travail. « On nous annonce des plans à venir alors qu’on est à 18 mois de la fin de la législature », a-t-elle souligné.