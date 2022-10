Silvio Proto préface le déplacement d’Anderlecht à West Ham: «À la place de Felice Mazzù, je reviendrais d’office au 3-5-2 jeudi»

Silvio Proto (39 ans) a beau avoir pris ses distances avec Anderlecht et enfilé son costume de coach pour gardiens de tous les horizons, il n’en demeure pas moins très attentif à l’évolution des Mauves. Il suivra évidemment de près le match du RSCA à West Ham ce jeudi à Londres, une ville où il a vécu de grandes émotions professionnelles.

Silvio Proto, quel regard portez-vous sur la victoire d’Anderlecht à Malines, dimanche dernier ?

C’est évidemment facile à dire après coup, car je ne suis pas entraîneur. Et je n’ai aucune leçon à donner à Felice Mazzù, auquel il faut laisser le temps à Anderlecht. Comme on en a laissé à Vincent Kompany. Mazzù n’a pas été coach de l’année pour rien. Mais s’il veut jouer de manière offensive dans le championnat de Belgique, il doit adopter le même système qu’en seconde mi-temps à Malines. Si pas en 4-4-2 pur et dur, en tout cas avec une défense à quatre. Et, au mercato de janvier, la direction devra acheter un vrai back gauche car il serait suicidaire de ne compter que sur N’Diaye, certes hyper talentueux, mais qui n’a aucune concurrence à ce poste d’arrière latéral. Ce n’est pas Jan Vertonghen qui va le faire.

Anderlecht doit-il désormais toujours évoluer en 4-4-2 ?

Bien sûr que non ! Mazzù avait d’ailleurs sans doute ses raisons de systématiquement privilégier le 3-5-2 jusqu’à Malines. Quel joueur avait-il à sa disposition pour jouer comme arrière gauche ? N’Diaye a manifestement tout ce qu’il faut mais il avait besoin d’un temps d’adaptation. Et, à Malines, c’était quand même un fameux pari de le lancer comme il l’a fait. Heureusement, Hoedt ne lui a plus laissé le choix. Mais pour en revenir au système, je reviendrais d’office au 3-5-2, jeudi, à West Ham.