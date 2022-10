En 2020, seul 1% des propriétaires qui pouvaient isoler complètement leur bien ont sauté le pas

Les normes européennes prévoient la neutralité carbone du parc immobilier d’ici 2050. En Belgique, les trois Régions s’inscrivent dans cette stratégie. Pas nécessairement avec les mêmes objectifs. Au nord du pays, chaque logement devra posséder le label énergétique EPC A. La Wallonie prévoit que son bâti résidentiel « tende vers le label A ». Bruxelles vise quant à elle un niveau moyen de PEB C+.

Ces ambitions s’avèrent importantes. A peine une habitation sur deux possède une certification énergétique dans la capitale. Et les catégories les plus énergivores (E, F et G) en constituent les deux-tiers. Ces dix dernières années, 45 % du parc immobilier wallon s’est vu gratifier d’un F ou G. Les passoires énergétiques ont sans doute encore de belles années devant elles.