Bruxelles: des changements autour de la place Flagey dès la fin du mois d’octobre Après le centre de la capitale, c’est la place Flagey qui va être impactée par un nouveau plan de circulation. Voici les détails et les échéances de ce nouveau plan de mobilité.

Par la rédaction Publié le 11/10/2022 à 17:49 Temps de lecture: 2 min

Anderlecht, Bruxelles-Ville, Schaerbeek… et maintenant Ixelles. Bruxelles connaît de grandes restructurations de la circulation. « Ce n’est pas un plan Good Move à proprement parler », explique Yves Rouyet, échevin ixellois de la Mobilité (Ecolo) à nos confrères de la Dernière Heure. « Mais une série d’aménagements de sécurité routière. Le plan réduit le trafic, mais ce n’est pas l’objet principal. L’idée est de réorganiser la circulation ». Ce nouveau plan de circulation se fera en deux phases. La première débutera ce 24 octobre, au début des vacances d’automne. Plusieurs rues passeront en sens unique : la rue Maes entre le rond-point de la rue Jean Van Volsem et la rue Maria Malibran, la rue de l’Ermitage à partir du croisement avec la rue de Hennin, et la rue Gray, entre la rue des Deux Ponts et l’avenue de la Couronne. Une zone de rencontre sera aménagée avenue du Général de Gaulle, mais deux filtres seront installés aux extrémités afin de constituer un double cul-de-sac. L’avenue du Général de Gaulle ne sera accessible que depuis la rue du Buisson.

La place Flagey impactée dès mai La seconde partie du plan de mobilité est prévue pour mai 2023, aux vacances de printemps. Cette fois, ce sera la place Flagey qui sera directement impactée. Deux filtres installés devant les étangs la transformeront en zone piétonne. Il ne sera donc plus possible de faire le tour de la place en voiture. Les tronçons de la rue Lesbroussard et de la chaussée de Vleurgat qui mène à la place deviendront de rues à sens unique. La voirie entre les étangs sera également mise en sens unique, afin de réduire le trafic de transit entre l’avenue de la Couronne et l’avenue Louise. L’avenue des Eperons d’Or devrait logiquement être mise à sens unique.