Ligue des champions: Ferran Jutglà, un retour en Espagne par la grande porte

L’image a beau faire sourire, elle en demeure significative. Mardi dernier, une heure après le coup de sifflet final entre Bruges et l’Atlético Madrid, Ferran Jutglà (23 ans) était encore en zone mixte, sourire aux lèvres et claquettes aux pieds, accompagné de l’attaché de presse du Club. Ni douché ni changé, l’attaquant prenait le temps de répondre, en direct, à chaque radio et télévision espagnole. La folie Jutglà sur et en dehors de terrains. Pas étonnant pour celui qui a littéralement retourné le géant ibérique – un but et un assist en faveur de Kamal Sowah au stade Jan Breydel – et qui est prêt à remettre le couvert, ce mercredi (18h45), au bouillant Civitas Metropolitano.

1 Décisif toutes les 72 minutes avec le Club