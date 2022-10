L’audience de l’imam Hassan Iquioussen reportée au 21 octobre

En ce qui concerne la procédure proprement dite, « cette chambre du conseil a pour mission de vérifier si le mandat d’arrêt a été émis pour des faits punis d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’au moins 12 mois ou pour une condamnation à une peine d’une durée d’au moins 4 mois, s’il y a lieu d’appliquer ou non une des causes de refus obligatoires ou facultatives », a détaillé le parquet de Tournai. « La chambre du conseil rend une décision motivée sur le rapport du juge d’instruction et après avoir entendu le procureur du Roi et la personne concernée assistée ou représentée par son avocat », a-t-il précisé.

