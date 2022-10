Le cri de détresse du commerce alimentaire et de l’horeca

Boulangers, bouchers, horeca et magasins d’alimentation mettent en garde : si les prix actuels de l’énergie se maintiennent et qu’aucune mesure n’est prise, 300.000 emplois sont en danger.

Ce n’est pas commun. Les représentants des boulangers, des bouchers, du secteur horeca et des exploitants de magasins d’alimentation indépendants… ont tenu une conférence de presse commune ce mardi pour tirer la sonnette d’alarme et lancer un appel à l’aide au gouvernement. L’explosion des coûts de l’énergie étrangle ces secteurs. « La situation est désastreuse, avertit Pascal Niclot, président de l’Aplsia (association professionnelle du libre-service indépendant en alimentaire). On est au bord du drame humain et financier ».