Pour les entreprises, «un premier pas dans la bonne direction»

Le gouvernement soulagera les employeurs à hauteur d’un milliard d’euros. Ceux-ci saluent la réduction de cotisations patronales pour les deux premiers trimestres de 2023 et la possibilité de les reporter à 2025 pour les deux suivants. Mais cela ne suffira pas à réduire le handicap salarial de la Belgique, insistent-ils.

L’échéance arrivait comme un couperet : en janvier, certains salaires connaîtront une indexation de l’ordre de 10 %. Alors, côté patronal, on attendait beaucoup du budget fédéral 2023. « On organise la suppression des charges patronales, de l’ordre de 7,07 % pour les deux premiers trimestres, et le report pour les deux trimestres suivants jusqu’en 2025. C’est bien », reconnaît Olivier Willocx, CEO de Beci, la fédération des entreprises bruxelloises. « C’est important, car c’est un premier pas dans la bonne direction », commente pour sa part Olivier de Wasseige, son homologue de l’Union wallonne des entreprises (UWE). Au total, le gouvernement soulagera les employeurs à hauteur d’un milliard d’euros.