Des dizaines de civils, dont un enfant, exhumés dans les villes reconquises par l’armée ukrainienne

Le bureau du procureur général d’Ukraine a annoncé mardi avoir exhumé les corps de 78 civils dans deux villes de la région de Donetsk, dans l’est du pays, récemment reconquises par les forces ukrainiennes.

« Des sites de nombreuses sépultures ont été découverts dans les villes libérées de Sviatoguirsk et Lyman », a-t-il indiqué, faisant état de 34 corps exhumés à Sviatoguirsk et 44 à Lyman. Selon cette source, certains corps exhumés à Sviatorguirsk présentaient des marques de « mort violente », et les dépouilles calcinées de deux personnes ont été retrouvées dans une voiture.