Deuil périnatal: comment faire une place à l’enfant qui n’a pas vécu?

Le cacher, l’enfouir au plus profond de son cœur et de sa mémoire comme pour le faire disparaître pour toujours. Comme s’il n’avait jamais existé. Longtemps, les pratiques médicales et sociales ont voulu que les parents confrontés à la mort de leur bébé avant l’accouchement ou peu après celui-ci s’en détachent le plus rapidement possible. Mais depuis quelques dizaines d’années maintenant, les pratiques évoluent à la faveur des soignants qui accompagnent ces familles en détresse et qui ont compris combien ce deuil périnatal est tout aussi important à vivre que n’importe quel autre deuil survenant dans une vie.