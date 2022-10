Chaos migratoire: Fedasil est contraint de laisser des ados à la rue

Une nouvelle étape a été franchie dans la crise de l’accueil en Belgique ce mardi. Une vingtaine de mineurs non accompagnés se sont vus signifier, après leur enregistrement à l’Office des étrangers, qu’aucune solution de logement n’avait pu être trouvée pour eux.

En cause : le manque de place face à un afflux record de demandeurs de protection internationale. Les chiffres consolidés que Le Soir a pu se procurer sont sans appel : plus de 4.000 personnes ont déposé une demande de protection internationale en septembre dans notre pays. Un record depuis le début de la crise de l’accueil, dont on date le démarrage à l’été dernier, au moment du retour au pouvoir des talibans en Afghanistan.